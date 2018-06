Ansgar lærte kongeparet å lukte på tørrfisk

Denne uken er kongeparet på fylkestur i Nordland. Onsdag går turen til Røst og Værøy, ytterst i havgapet i Lofoten.

Ansgar Pedersen bor på Røst og har luktet på tørrfisk i 40 år. Da kongeparet ankom Røst i dag stod han klar med flere fulle kasser av tørrfisk.

Jobben til Pedersen er nemlig å bruke nesa for å sikre kvaliteten til tørrfisken, han er tørrfiskvraker.

– De var veldig interesserte og stilte masse spørsmål underveis. Det var kjempestas å få møte dem, forteller han etter møtet med kongeparet.

Den mest avgjørende rollen

Vrakerens jobb er å dele inn tørrfisken inn i forskjellige klasser basert på hvor god kvalitet den har. Og da er det viktig å ha ei god vekt i armen, i tillegg til en trent nese. Dette er et avgjørende steg i produksjonen.

– Jeg får da håpe at kongeparet ikke har så mye kunnskap om dette fra før, for da tar de jo kanskje over jobben min, ler Pedersen.

Her demonstrerer Ansgar Pedersen hvordan han bruker nesen for å kjenne om tørrfisken er god eller dårlig. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Derimot er han ikke i tvil om at kongen og dronninga er fiskevenner. Det har de promotert og vært opptatte av, mener han.

– For å vite at fisken er bra må du først se inn i fisken for å se at den er hvit og fin, og så må du lukte der hvor hodet er skjært av og da skal den ha en fin og sunn fiskelukt. I tillegg må vrakere ha fine fingre for å kjenne på utsiden da fisken skal være slett og fin, og så på utsiden, forklarer Pedersen til NRK.

Kongen: – Tørrfisken fascinerer

Kongeparet er på sin offisielle fylkesturné denne uka. I sin tale til folket på Røst, avslørte kongen at han hadde forventet å se tørrfisk. Tørrfiskoperaen kongen og dronningen fikk oppleve, kom derimot som en overraskelse.

Fakta om fylkesturen til Nordland Ekspandér faktaboks Normalt gjennomfører kongeparet én fylkestur hvert år, i år er det Nordlandstur.

Fra 12. til 14. juni besøker de Sørfold, Steigen, Røst, Værøy og Moskenes kommuner.

Sørfold ligger i Salten, øst for Bodø, med knapt 2.000 innbyggere og har praktfulle friluftsområder, et aktivt kulturliv, kraft, industri og oppdrett. Kommunen har status som nasjonalparkkommune og et areal på 1.654 km².

Steigen i Nord-Salten over Nordfolda til Bodø, med drøyt 2.500 innbyggere. Landbruk, havbruk og fiske er ryggraden i kommunens næringsliv, med hele produksjonslinjen innen laks og Cermaq som kommunens store bedrift. Kommunen dekker 1.013 km² og har et rikt kulturliv.

Øykommunene Røst ytterst dekker kun 11 km², med 550 innbyggere 10 mil fra fastlandet. Side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier og en av verdens rikeste fiskebestander har de flere sterke, lokale fiskeribedrifter som hovedsakelig produserer tørrfisk og saltfisk til hele verden.

Værøy er Røsts nabo og fylkets største fiskevær med en eksportverdi per innbygger på nær 1,5 millioner kroner på de 750 innbyggerne. Kun 18 km² stort og fylkets tredje minste kommune.

Moskenes er ytterste kommunen i Fastlands-Lofoten, der isbreer og naturkrefter har utformet et vilt og vakkert landskap. Fiske og hvalfangst har alltid vært hovednæringa, men reiseliv er de siste årene blitt en svært viktig næringsvei. Fiskeværene bidrar til begge. De 1.068 innbyggerne fordeler seg på 120 km². (Kilde: Kongehuset.no, NTB og fylkesmannen i Nordland)

En oppsetning som tok for seg tørrfiskens historie og reise fra Italia til Røst - og som kongeparet så ut til å sette pris på.

– Det er noe med tørrfisken som aldri slutter å fascinere meg. Denne råvaren har vært uforanderlig i tilberedning i så mange år og er så viktig for så mange.

Tre barn vinker med norske flagg mot kongeskipet som ligger til kai på Røst. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Hans Majestet Kong Harald fortalte at selv forstår han ikke hvorfor han og dronning Sonja har ventet så lenge med å besøke Røst sammen.

Kongen har nemlig vært på Røst før, sammen med sin far kong Olav.

– Det var sannelig på tide å komme tilbake, avsluttet kongen, før turen går videre til nabokommunen Værøy.