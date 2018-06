– Veldig morsomt, takk for spillet.

Det sa dronning Sonja etter at hun vant for andre gang på rad mot kong Harald og to lokale barn under kongehusets besøk til Sørfold.

Antoni Repnik (4) hadde det gøy med kongeparet, tirsdag. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

4 år gamle Antoni Repnik hadde nettopp tapt kampen mot de kongelige, men var likevel i godt humør.

– Det var rart, svarer han på spørsmål om hvordan det var å spille mot dronningen.

– Du var veldig flink, syns du at hun var flink?

– Ja, svarer den tilsynelatende spillglade fireåringen.

Spillet gikk ut på å dra flest mulig løpske baller inn i eget mål, og det foregikk på en stor digital bordskjerm.

Votter med varmegaranti

Marianne Åsbakk hadde fått en spesiell oppgave under besøket. Nordland venter fremdeles på sommeren, og Åsbakk skal sørge for at kongeparet ikke fryser på hendene.

– Ja, det kan du si. Det var vel ikke helt det som var tanken, at de skulle behøve votter i juni. Men når du ser på gradestokken så er det jo nødvendig.

Marianne Åsbakk viser fram vottene fra Sørfold Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

For været i Sørfold var både vått og kaldt. Regnet plasket ned på publikum, men det så ikke ut til å plage verken kongeparet eller de oppmøtte.

Vottene kongeparet fikk utdelt er designet av Åsbakk, som er leder for Straumen og omegn husflidslag.

– De er lysegrå med en fin blåfarge. Også har de kommunevåpenet på toppen av hånden og et fint mønster inni.

– Har de anti-frysegaranti?

– Ja, det har de, ler hun, og forsikrer om at det er ordentlig ull som er brukt.

Imponert over håndverket

Etter overrekkingen av vottene stod Åsbakk stolt som en hane, med gode skussmål fra dronningen selv.

Fakta om fylkesturen til Nordland Ekspandér faktaboks Normalt gjennomfører kongeparet én fylkestur hvert år, i år er det Nordlandstur.

Fra 12. til 14. juni besøker de Sørfold, Steigen, Røst, Værøy og Moskenes kommuner.

Sørfold ligger i Salten, øst for Bodø, med knapt 2.000 innbyggere og har praktfulle friluftsområder, et aktivt kulturliv, kraft, industri og oppdrett. Kommunen har status som nasjonalparkkommune og et areal på 1.654 km².

Steigen i Nord-Salten over Nordfolda til Bodø, med drøyt 2.500 innbyggere. Landbruk, havbruk og fiske er ryggraden i kommunens næringsliv, med hele produksjonslinjen innen laks og Cermaq som kommunens store bedrift. Kommunen dekker 1.013 km² og har et rikt kulturliv.

Øykommunene Røst ytterst dekker kun 11 km², med 550 innbyggere 10 mil fra fastlandet. Side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier og en av verdens rikeste fiskebestander har de flere sterke, lokale fiskeribedrifter som hovedsakelig produserer tørrfisk og saltfisk til hele verden.

Værøy er Røsts nabo og fylkets største fiskevær med en eksportverdi per innbygger på nær 1,5 millioner kroner på de 750 innbyggerne. Kun 18 km² stort og fylkets tredje minste kommune.

Moskenes er ytterste kommunen i Fastlands-Lofoten, der isbreer og naturkrefter har utformet et vilt og vakkert landskap. Fiske og hvalfangst har alltid vært hovednæringa, men reiseliv er de siste årene blitt en svært viktig næringsvei. Fiskeværene bidrar til begge. De 1.068 innbyggerne fordeler seg på 120 km². (Kilde: Kongehuset.no, NTB og fylkesmannen i Nordland)

– Hun sa at det virket som et veldig godt garn, og hun roset fargene i stoffet. Hun spurte også om hva slags garn det var.

– Hva slags garn er det?

– Det heter sterk. Det er en blanding av alpakka og ull. Det er ikke bare norsk, men det er mykt, godt og varmt.

Dronning Sonja og kong Harald under mottakelsen i Sørfold. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Det var kun seks grader i Sørfold, og værmeldingen er ikke nådig for resten av kongebesøket. Det gir Åsbakk et visst håp om at de får bruk for gaven.

– Ja, jeg vil tro de får god bruk for dem, men om de faktisk gjør det er en annen sak. Jeg håper de ikke bare legger dem i en kasse en plass, for dette er votter som skal brukes, avslutter hun.

Kongeparet skal nå videre til kommunene Steigen, Røst, Værøy og Moskenes.