– I dag er det en ny milepæl. Vi snakker om verdens nest største vintersportsarrangement. Og ja, det vil vi ha i Narvik, sier skipresident Erik Røste fra talerstolen under kommunestyremøtet i Narvik.

Alpin-VM er en av verdens største idrettsarrangement. I dag gjorde kommunestyret i Narvik det endelige vedtaket om å stille seg bak Narvik som søkerby til lekene i 2027.

– Store prosjekter starter gjerne med en vill ide. Akkurat som med OL på Lillehammer. Noen lo sikkert av ideen den gang. Det er en veldig spenstig ide med alpin-VM i Narvik, men vi tror vi har størst mulighet med Narvik som søkerby, sier Erik Røste.

Skipresident Erik Røste har stor tro på konseptet til Narvik.

– Vi har det å stå på ski fra fjellet og rett ned i havet, den spesielle naturen, og ikke minst det helt spesielle nordnorske lyset. Ikke noe av dette har de tidligere arrangørene kunnet vise til. Dette er helt nytt, sier skipresident Erik Røste til avisa Fremover.

Narvik kjempet lenge en intens kamp med Hafjell/Kvitfjell om å være Norges foretrukne kandidat. I november 2018 vedtok styret i Skiforbundet at det var Narvik som skulle få lov å søke.

Men fortsatt mangler Narvik en garanti fra regjeringen. De må garantere for at anleggene står klare til VM i 2027, samt et statlig bidrag på 270 millioner kroner.