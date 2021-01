Hyttebrannen som kan ha krevd fem liv, fire av dem barn, preger innbyggerne i kommunen der de savnede bodde.

Lørdag åpnet skolene i Svolvær og Henningsvær, der de savnede barna gikk på skole. I ettermiddag åpnet kirkene på begge steder for innbyggerne.

Prost Kristine Sandmæl har hatt kontakt med pårørende og skolebarn i dag. Hun forteller om et lokalsamfunn i sorg.

Prost Kristine Sandmæl. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Hva kan man si? Folk er selvfølgelig i sjokk og rystet, og mer fri for ord enn fylt av ord. Dette er en voldsom hendelse for en liten kommune, sier Sandmæl til NRK.

– Det er snakk om fire barn under 16 år. Det er klart det preger oss alle sammen, også vi som jobber i kriseteamet.

Mens kirken i Svolvær åpnet 16.30, åpnet kirken i Henningsvær klokken 16. Det er prest til stede i begge kirkene.

– Man kan komme og tenne et lys og snakke med noen om man ønsker det. Eller sitte helt stille. Man kan komme og være sammen med mennesker som bryr seg.

Dette er saken Ekspandér faktaboks Nødetater ble varslet om hyttebrann i Kobberdalen i Andøy klokka 4.30 i dag tidlig.

Da nødetatene kom til stedet, var hytta brent ned. Det ble iverksatt søk fra luften med både helikopter og drone, i tillegg til mannskaper på bakken, men det er ennå ikke gjort noen funn.

Fem personer er savnet. Fire av de fem savnede er barn under 16 år.

Politiet frykter at de fem ikke har klart å ta seg ut av hytta, og at de kan være omkommet i brannen.

Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom de seks personene, men vil ikke gå mer inn på det eller si noe om alderen deres.

En sjette person kom seg ut og fikk varslet nødetatene. Ifølge politiet gikk han flere kilometer for å komme seg til nærmeste husstand for å varsle om brannen.

Mannen er innlagt på Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes, og tilstanden er stabil.

Politiet har bedt om og fått bistand fra Kripos i etterforskningen, som er på vei fra Bodø og Oslo. Sivilforsvaret er allerede på plass og bistår politiet med personell, telt, lys og kjøretøy.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

Åpne skoler

Ronnie Maas Pedersen er rektor ved Svolvær skole. De har holdt åpen skole fra 12 til 15 i dag, og han sier at stemningen blant de oppmøtte har vært tung og trist.

– Det har vært veldig tungt, og det har preget personalet her veldig sterkt. Vi laget krisestab i morges da vi fikk beskjed, og vi fikk organisert slik at elever, ansatte og foresatte kunne komme til skolen. I tillegg har vi hatt prest og lege som har bistått oss i arbeidet.

I dette området ligger hytta hvor fem personer er savnet etter en brann i Risøyhamn i Vesterålen natt til lørdag. Foto: Jens André Mehammer / NTB

Han anslår at rundt 40 personer har vært innom. Klokken 15 har de ansatte et møte, slik at påkjenningen blir minst mulig når de drar hjem.

– Vi skal ha en debrifing med personalet klokken 15, sånn at ingen går hjem med det de har gått gjennom i dag.

– Hvordan er stemningen der nå?

– Personalet er veldig preget av sorg. Dette er en 1-10-skole, så det er mange ansatte som har kontakt med barne- og ungdomstrinnet her. Så det berører oss veldig sterkt.

Roser kriseteamet

Ordfører Frank Johnsen i Vågan kommune var i ettermiddag på en debrief med det psykososiale teamet.

– Det har gjort en fantastisk jobb, vært ute og hatt kontakt med familier og bemannet åpne skoler.

Han beskriver situasjonen som tøff.

– Det er mange som er involvert. Alle er preget og dette vil prege oss i lang tid framover sier, Johnsen.

Flere hadde møtt opp for å sørge over tapet i Svolvær kirke, lørdag. Foto: John Inge Johansen / NRK

Kirken i Henningsvær, sett utenfra. Foto: John Inge Johansen / NRK