Kripos frykter det vil ta lang tid å finne brannårsaken

– Det er vanskelige forhold på stedet. Det ser vi ut ifra bildene i media og bildene vi har fått av det lokale politiet, sier seksjonssjef Håvard Haftor Arntzen i Kripos til NRK.

Natt til lørdag brant en hytte i Risøyhavn i Andøy til grunnen. En mann reddet seg ut av den brennende hytta. Fem personer er fortsatt savnet. Fire av dem er barn under 16.

Kripos skal bistå Nordland politidistrikt med å finne årsaken til at brannen skjedde. Og med å identifisere de antatt omkomne.

Her ankommer Kripos åstedet. Foto: NRK

Vil bli krevende

Da NRK møtte Arntzen hadde kriminalteknikerne til Kripos nettopp ankommet åstedet. De ringte Arntzen for å orientere.

– Da gjør dere som vi avtalte, og husk på å ta vare på dere selv, sier Arntzen i telefon til teamet som skal bruke natta på å etterforske åstedet.

Håvard Arntzen er seksjonsleder i Kripos. Foto: NRK

Nå skal kriminalteknikerne dokumentere åstedet, og finne spor både i selve brannstedet og i området rundt. Det avgjørende i arbeidet er hvor store skadene er.

– Ut ifra bildene jeg har sett så vil det bli krevende å finne årsaken til brannen. I tillegg er det mye arbeid som ligger bak for å identifisere de døde.

– Hvorfor vil det være vanskelig?

– Fordi brannskadene er så store her.

Vil bidra i forebyggende arbeid

Kripos er også til stede er for å finne ut hvorfor brannen skjedde, og for å forhindre at noe slikt skjer igjen.

– Vi etterforsker ikke bare påsatte branner. Vi ønsker å bidra i det forebyggende arbeidet. Det er mange som omkommer i branner og det er viktig å finne ut hvorfor branner starter, sier Arntzen.

Lørdag kveld sa politiet at det er lite som tyder på at det dreier seg om noe annet enn en tragisk ulykke.

I tillegg skal de bistå med å identifisere de savnede, etterhvert som de blir funnet på åstedet.

– En kriminalteknikers jobb når man har med døde mennesker er å få ut dem så hurtig som mulig. Med bakgrunn i det etiske, og på bakgrunn av at det kan være spor som kan fortelle oss hva som har skjedd på stedet, sier Arntzen.

Mannen som kom seg ut av den brennende hytta er på sykehus, og tilstanden hans er stabil.

Han har forklart at han løp i flere kilometer, ikledd det han sov i, for å komme seg til nærmeste husstand og varsle om brannen.

Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom de seks personene, men vil ikke gå mer inn på det eller si noe om alderen deres. Alle de savnede og mannen som kom seg ut, er fra Vågan kommune i Lofoten.