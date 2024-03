Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Alisa Gorshenina, en 29 år gammel russisk kunstner, stiller ut sin kunst på Hamsunsenteret i Hamarøy.

Regimekritiske kunstnere i Russland har mistet sine arena for å formidle kunst.

En av dem er 29 år gamle Alisa Gorshenina fra Ural. For henne er det viktig å vise at det er russere i Russland som er mot Putin og krigen i Ukraina.

– Jeg ønsker å være i nær kontakt med en annen verden og andre land, det er viktig nå. Det er viktig at folk som meg blir i Russland, forteller den unge kunstnerne i et intervju med NRK over Teams fra hennes hjem i Ural.

– Jeg forstår at det er farlig for meg av og til. Men jeg lever ikke i Moskva, og det er bra, forteller Alisa Gorshenina fra sitt hjem i distriktet Ural. Foto: Privat

Før krigen var hun, ifølge Hamsunsenteret, en etterspurt kunstner i hjemlandet.

Men i dag opplever hun at flere russiske institusjoner velger henne bort og ikke ønsker å samarbeide med henne. De frykter selvfølgelig konsekvensene av et slikt samarbeid.

– Det er ganske vanskelig. Livet mitt har forandret seg mye etter at krigen startet. Før krigen var jeg mer populær i Russland. Jeg hadde mange utstillinger og hadde muligheter til å vokse. Men nå har jeg bare én utstilling i Russland. Flere gallerier og andre kunstnere ønsker ikke å jobbe med meg fordi jeg er imot krigen.

Det er i forbindelse med Hamsunsenterets nyeste storsatsing «Den kontroversielle Hamsun» at Gorshenina skal stille ut sin kunst.

Utstillingen vil tematisere ulike måter Hamsun var og er kontroversiell på gjennom sitt liv og sitt forfatterskap.

– Det hun (Gorshenina red.anm.) bidrar med er å trekke vår utstilling inn i nåtiden. Det å ha en ung kvinne som er så sterk i sine meninger er et viktig perspektiv på den kulturarven vi viser gjennom Hamsun, sier direktør Solveig Hirsch til NRK.

Hamsunsenteret på Hamarøy stod ferdig i 2009 i forbindelse med 150-årsjubileet for Hamsuns fødsel. Senteret er et nasjonalt senter og museum viet til forfatteren Knut Hamsun, hans liv og forfatterskap. Foto: Ernst Furuhatt/Nordlandsmuseet

– Er villig til å løpe risikoen

Hun tror bestemt at folk vil bli berørt av utstillingen.

– Denne utstillingen er laget som en tidslinje, hvor hun beskriver hvordan de to siste årene har vært. Det er hennes dagboknotater, det er fotografier og det er tekstilkunst. Det viser et helt annet perspektiv på situasjonen i Russland. Det viser sårbarhet, det personlige og det menneskelige.

Verkene i utstillingen «Ekko» heter ting som «sårbarhet», «smerte» og «fred».

– Det å være frittalende i Russland er farlig om dagen. Når dere da stiller ut hennes kunst som taler regimet midt imot, utsetter dere ikke henne for fare?

– Vi har diskutert det internt, og vi har også diskutert det med andre aktører som samarbeider med russiske kunstnere. Vi vet at hun allerede er bøtelagt for ytringene sine. Men hun ønsker det, og både hun og vi er villig til å løpe den risikoen.

Direktør Solveig Hirsch viser frem noe av kunsten som nå stilles ut ved Hamsunsenteret. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Mange er mot krigen

På sin Instagram-profil @alicehualice, med nesten 100.000 følgere, forteller Gorshenina om livet og kunsten.

Hun kommer fra landsbygda i Ural og har bevisst bosatt seg langt fra maktsentrene i Russland.

Til tross for risikoen og at flere kritiske kunstnere har forlatt hjemlandet, velger Gorshenina å bli.

– I denne utstillingen viser jeg frem ulik kunst jeg har laget de siste to årene. Det er om mine følelser, og om stemmene til ulike mennesker i Russland.

– Vi er veldig forskjellige i Russland, men det er ikke sikkert folk ser det. Det er mange nasjoner, og mange som er imot krigen.

– Ville det vært mulig å ha en slik utstilling i Russland i dag?

– Nei, det tror jeg ikke. Det ville vært veldig vanskelig. Det kan være, men ikke i et stort museum eller galleri. De ønsker ikke å arbeide med meg.

29-åringen har tidligere fått en bot i forbindelse med en antikrigsdemonstrasjon.

Foto: https://www.instagram.com/alicehualice/ Foto: https://www.instagram.com/alicehualice/

– Når du uttrykker deg – blir du redd for konsekvensene av det du sier?

– I 2022 var jeg mer redd. Jeg måtte betale en bot til staten fordi jeg gjorde antikrigsdemonstrasjon i vår by. Da jeg var i retten forsto jeg at det ikke er skummelt å ha kommunikasjon med dette systemet. Jeg var redd da jeg ikke visste hvordan det fungerte. Det er ikke morsomt, men det er absurd. Jeg er redd, men det er viktigere å være ærlig. Jeg foretrekker å være ærlig. Det er bedre.

– Dette er hjemmet mitt. Jeg ønsker å leve her. Jeg forstår at det er farlig for meg av og til. Men jeg lever ikke i Moskva, og det er bra.

Foto: Privat

– Hva er forholdet ditt til Norge?

Jeg var i Norge i 2023 og i 2018. For det første liker jeg naturen. Det er et godt klima. Den beste byen i Norge, for meg, er Kirkenes. Det er et stille og vakkert sted.

– Har du noen tanker om forskjellen på hvordan du kan uttrykke deg i Norge sammenlignet med Russland?

– I Norge og i andre land kan jeg være mer åpen. Jeg kan snakke om alle temaer jeg ønsker, og det er veldig viktig. Det kan jeg ikke gjøre i Russland. Jeg håper det vil forandre seg i fremtiden. Derfor blir jeg i Russland, jeg tror på en bedre fremtid.

Alisa Gorsheninas leilighet i Ural i Russland. Foto: Alisa Gorseninga

Helsingforskomiteen: – Svært modig

Ifølge Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomite er Alisa Goshenina en kjent kunstner og regimekritiker i Russland.

– Hun har gitt flere intervjuer og deltatt aktivt i protestene mot regimet. For dette har hun også blitt bøtelagt.

Flere kunstnere som har uttrykt seg kritisk mot Putin-regimet har forlatt Russland, men Goshenina er en av dem som har blitt igjen og fortsetter å si sin mening.

Inna Sangadzhieva er russlandskjenner og avdelingssjef for Europa og Sentral Asia i Helsingforskomiteen. Foto: Den norske helsingforskomiteen

– Hun er svært modig. Det å bli i Russland og utfordre systemet gjør at hun lever farlig. Hun tilhører den kategorien av regimekritikere som vet hva som kan skje med henne, men som likevel fortsetter. Navalnyj var også en slik regimekritiker.

Sangadzhieva forteller at Putin-regimet den siste tiden har strammet grepet om dem som fortsatt tør å ytre seg.

– Trusselbildet øker. Vi har sett raid mot kunstnere, akademikere og forfattere. Noen er fengslet i noen dager, andre har fått fengselsstraffer på flere år. Vi har også rapporter som tilsier at poeter er blitt utsatt for tortur, sier hun.