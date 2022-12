Nisser. Engler. Fargerike kuler.

Alle vanlige varianter av juletrepynt.

Adolf Hitler og hakekors er ikke like vanlig, heldigvis.

Men under andre verdenskrig ble det produsert opp drøssevis av julepyntvarianter med nazistiske symboler.

Museet i Lofoten har fått tak i hele sett med julekuler fra andre verdenskrig. Foto: Lofoten Krigsminnemuseum

– De er sjeldne. De er lett knuselig og derfor har mange blitt borte med tiden, sier William Hakvaag som står bak Lofoten Krigsminnemuseum.

Til tross for at de er sjeldne blir de omsatt på Finn.no.

Vil ikke ha de på juletreet

Hakvaag understreker at det neppe er mange som ønsker å ha den spesielle pynten på juletreet.

– Museet har det fordi det viser hvor forskrudd folk kan bli. Blant annet har vi et komplett SS-sett med dødningehoder.

Lofoten Krigsminnemuseum Julepynt fra andre verdenskrig Lofoten Krigsminnemuseum har en større samling av julepynten fra andre verdenskrig. Svipe for å se flere bilder. Heinrich Himmler Heinrich Himmler var Reichsführer-SS en av Nazi-Tysklands mektigste menn og en av de fremste arkitektene bak Holocaust. Kilde: SNL Adolf Hitler Adolf Hitler var en tysk nazistisk politiker og diktator. Han ble utnevnt til rikskansler i 1933 og var statssjef i årene 1934–1945. Kilde: SNL Julepynt Lofoten Krigsminnemuseum har en større samling julepynt fra andre verdenskrig.

NRK har vært i kontakt med selgeren som vil kvitte seg med tre hakekors- og en julekule med portrett av Adolf Hitler.

Hen ønsker ikke å stille med navn, men skriver at de er originale og produsert for Tyskland i et tynt materiale.

– Jeg kjøpte de på et marked i Maastricht i Nederland. Har samlet på slike ting i 40 år, sier hen til NRK.

En julekule av Adolf Hitler selges på Finn.no. Selgeren tror neppe noen vil ha den på juletreet. Foto: Skjermdump / Finn.no

Selgeren understreker til NRK at hen ikke har noe annet ønske enn at folk skal lære om krigen.

– Av og til kommer jeg til et punkt der jeg må rydde ut hjemme. Da er disse kulene en liten start. Jeg vil ikke ha noe slikt på et juletre.

Hen sier kulene passer bedre på et museum.

– Nå vil jeg ha de bort fra rommet mitt.

William Hakvaag har sett bilder av de tyske kulene og sier de høyst sannsynlig er originale og stammer fra årene før andre verdenskrig brøt ut.

Hitler var lite glad i kristendommen

Men hvorfor ble denne julepynten produsert?

Det er det flere grunner til sier Hakvaag.

– Kristendommen var håpløs ifølge Hitler. Jesus og alt det andre passet ikke inn i Tyskland på den tiden, forklarer han og legger til:

– Da skulle heller den nye tiden vises på juletreet med Hitler, Himmler og andre nazistiske motiver.

Hitlerjugend var en tysk nasjonalsosialistisk ungdomsorganisasjon. Unge ble også brukt som motiver. Foto: Lofoten Krigsminnemusem

Museumslederen har lest seg opp på Hitlers forhold til religion og kristendom.

Han forteller at Hitler kunne motsette seg at som jobbet i administrasjonen hans oppsøkte kirker eller religiøse tilstelninger.

– Var du hjemme i påska for eksempel, og noen fikk vite at du hadde vært i kirka, kunne du få sparken.

En form for hjernevasking

Hakvaag forklarer at det var et enormt apparat rundt Adolf Hitler som drev med propaganda.

– Det var et enormt propagandaapparat, og julepynten var en del av dette maskineriet.

Det var også andre ting som forandret seg under krigen i Tyskland, for eksempel leker.

EKSPLOSJONEN: Denne leken er et eksempel på hvordan leker og andre gjenstander forandret seg under krigen, ifølge Hakvaag. Foto: Lofoten Krigsminnemuseum

I museet har Hakvaag utstilt flere forskjellige eksempler på gjenstander vi nå kanskje vil oppfatte som spesielle.

Han har prøvd å stille ut litt sære ting på museet for å vise hvordan krigen påvirket samfunnet og dagliglivet i Tyskland på 1930- og første halvdel av 1940-tallet.

– Leken «eksplosjonen» er et av de eksemplene. Et annet eksempel er leke-stridsvognen.

Stridsvogn som leke fra andre verdenskrig. Foto: Lofoten Krigsminnemuseum

At det er skummelt å tenke på hvordan Europa utviklet seg på denne tiden er det liten tvil om, ifølge Hakvaag.

– Det er veldig skummelt. Og dette er en form for hjernevasking de drev med.

