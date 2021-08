I dag besøkte kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) Stokmarknes for å klippe snora for det nye hurtigrutemuseet.

Men Raja hadde flere overraskelser på lur.

– Jeg har med meg en stor nyhet. Vi i regjeringen har bestemt oss, skreiprosjektet blir en realitet, sa han fra talerstolen på Stokmarknes i dag.

Etter en tale om viktigheten av skreien både i nordnorsk og nasjonal sammenheng, kom han med en budsjettlekkasje for det planlagte skreimuseet og opplevelsessenteret SKREI i Lofoten.

Museet oppføres i regi av Museum Nord og skal ligge i Storvågen i Kabelvåg.

– Vi skal gjøre vår del for at historien skal bli fortalt. Derfor har vi bestemt oss for å stille med statlige midler i statsbudsjettet med hele 162 millioner kroner til nytt skreimuseum i nord.

Raja mener historien om skrei og fisk ikke er fortalt på en god nok måte.

– Det er viktig at vi forteller historien om kysten og fisken. Norge er et land som er bygget takket være havet. Den historien har ikke blitt fortalt. Det er en historie om Nord-Norge, men det er også en historie om Norge. Det må formidles til en hel verden, sier Raja til NRK.

Museumsdirektør: – Betyr alt for prosjektet

Museumsdirektør Geir Are Johansen i Museum Nord fikk beskjeden i sykesenga på Rikshospitalet i Oslo.

Han ble forhindret fra å delta på grunn av akutt sykdom i januar. Denne uka ble han innlagt på sykehus, uten at det legger noen demper på gleden over nyheten.

– Det betyr alt for prosjektet!

Jubel fra sykesenga: Museumsdirektør Geir Are Johansen kunne dessverre ikke være tilstede da nyheten kom. Foto: Privat

Johansen ble overrasket over dagens nyhet, selv om han røper at kulturministeren virket begeistret etter at han besøkte Lofoten i fjor.

– Jeg hadde et slags håp. Da ministeren var på besøk i fjor, merket jeg at han var begeistret da han dro.

Fra før har prosjektet regional og lokal finansiering på plass. I 2020 gikk Nordland fylke inn med 50 millioner kroner. Totalt har prosjektet en ramme på 530 millioner kroner.

– Nå er prosjektet så godt som fullfinansiert. Nå kan vi gå i gang og gjennomføre prosjektet.

Johansen tror at de nå kan gå i gang med første spadetak allerede til nyåret. Han anslår at prosjektet vil kunne stå ferdig allerede i 2024/2025.

Også ordfører Frank Johnsen i Vågan kommune var overrasket og glad for nyheten.

– Det er helt fantastisk. Jeg greide ikke å holde tårene tilbake da kulturministeren kom med denne nyheten.

Slik skal deler av senteret SKREI se ut. Foto: LPO arkitekter

Lover også midler til «The Whale» på Andøya

Budsjettlovnadene stoppet imidlertid ikke med SKREI. Kulturministeren lovet også midler til prosjektet «The Whale» på Andøya.

– Jeg vil ikke stoppe her. Det er enda et fantastisk prosjekt her i nord. Jeg vil derfor nå annonsere at vi gir planleggingsmidler på en million kroner til The Whale på Andøya. Det prosjektet trenger også fremdrift, sier Raja.