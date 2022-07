CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

44 stasjoner satte rekord for høyeste maksimumstemperatur målt i juni måned. 22 av disse var i Troms og Finnmark, 16 i Nordland. Trøndelag registrerte 3 rekorder, Rogaland 2 og Svalbard 1.

Snittemperaturen for hele landet lå 1,5 grad over normalen i juni.

– De høye temperaturene er et tydelig signal på klimaendringene. Sommeren blir i snitt både lengre og varmere, og vi får flere temperaturtopper, sier Jostein Mamen,

Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt sier høye temperaturer er et tydelig signal på klimaendringer. Foto: met.no

klimaforsker ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Selv om Nord-Norge stakk av med flest nye temperaturrekorder, var det på det sentrale østlandet at det var aller varmest:

Drammen - Berskog (Viken) 17,2 grader (1,9 grader over normalen)

Sarpsborg (Viken) 16,9 grader (2,0 grader over normalen)

Oslo – Hovin (Oslo) 16,8 grader (1,1 grader over normalen)

Natt til 29. juni hadde flere enn 20 stasjoner tropenatt, det vil si at temperaturen gjennom døgnet aldri sank under 20 grader. Måsvik hadde den høyeste minimumstemperaturen, den sank ikke på noe tidspunkt under 22,8 grader.

Det var en svært varm måned i Troms og Finnmark og deler av Østlandet. Det ble satt ny fylkesrekord i Troms og Finnmark for høyeste maksimumstemperatur med 32,5 grader på Banak i Porsanger 29. juni.

Svært varmt i Arktis

På Svalbard satte både Svalbard lufthavn og Ny-Ålesund rekord for varmeste juni. 76 værsstasjoner registrerte tropedag i juni, det vil si temperaturer over 30 grader. 25 værstajoner registrerte tropenatt i juni, det vil si at temperaturen ikke på noe tidspunkt gjennom døgnet sank under 20 grader.

Den høyeste snittemperaturen hadde Svalbard lufthavn med 6 grader gjennom juni. Det er 2,4 grader over normalen, og den høyeste månedstemperaturen som er registrert her i juni. Den forrige rekorden var fra 2007 på 5,7 grader.

Ny-Ålesund hadde en gjennomsnittstemperatur på 5,7 grader, 2,9 grader over normalen. Også det er den høyeste månedstemperaturen som er registrert i juni. Den gamle rekorden var på 4,2 grader fra 2006. Også på Bjørnøya var juni en varm måned med en

Blomstrandbreen ved Kongsfjorden, Svalbard. Foto: Eivind Molde / NRK

snittemperatur på 4,7 grader, 1,8 grader over normalen. For andre gang registrerte Bjørnøya temperatur over 20 grader, målt 29. juni. Første gang var i 1953.

– Regionen rundt det nordlige Barentshavet har en oppvarming som er 2 til 2,5 ganger høyere enn snittet i Arktis, og hele 5 til 7 ganger høyere det globale gjennomsnittet, sier Ketil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Lurøy med mest nedbør i juni

Sør-Norge, som hadde en svært tørr vår, fikk i all hovedsak normalt med nedbør i juni. Unntaket var Innlandet hvor måneden var til dels svært våt, hvor flere stasjoner fikk mellom 50 og 100 prosent mer nedbør enn normalt. Dessuten hadde deler av Agder en svært tørr måned.

De våteste stasjonene var:

Lurøy (Lurøy, Nordland) 350,7 millimeter (88 prosent mer nedbør enn normalt)

Brekke i Sogn (Gulen, Vestland) 253,2 millimeter (43 prosent mer nedbør enn normalt)

Gullfjellet (Bergen, Vestland) 247,8 millimeter (26 prosent mer nedbør enn normalt)

Deler av juni måned var svært våt i Nordland, hvor flere stasjoner fikk mellom 50 og 100 prosent mer nedbør enn normalt. Relativt tørrest var det i Troms og Finnmark med 50-70 prosent mindre nedbør enn normalt for juni måned.

For hele landet sett under ett, var nedbøren i juni nær normalen.

To stasjoner på Svalbard hadde betydelig nedbør i juni. Jan Mayen fikk 90 prosent mer nedbør enn normalt, mens Hopen fikk 72 prosent mer nedbør enn normalt.