Værfenomenet hadde bare skjedd en gang tidligere – i natt skjedde det igjen

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Tropenetter er sjelden kost i Nord-Norge.

Begrepet brukes om netter hvor minimumstemperaturen er 20 grader eller mer.

Og selv om det er varmt i Norge om dagen skal det mye til for at bodøværinger får oppleve fenomenet i juni.

Faktisk har det ikke skjedd siden 29. juni 1972.

Den natta sank aldri temperaturen lavere enn 21.7 grader.

Nesten på dagen 50 år senere skjedde det igjen.

Og laveste temperatur målt i Bodø i natt? 21.7 grader.

Sliter du med å sove når det er tropenatt? Ja, på soverommet skal det være kjølig! Nei, jeg sover best når det er varmt! Vis resultat

Tok annen rekord fra samme år

Iselin Skjervagen, statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt, sier til NRK at det ble målt tropenetter tre steder i Nordland natt til mandag.

Bodø målte som sagt 21.7 grader. I Lurøy steg temperaturen til hele 22.1 grader, mens Glomfjord akkurat klarte å snike til seg ei tropenatt med 20.1 grader.

Til tross for at det var varmere i Lurøy er det Bodø som var på rekordjakt i natt.

– Tropenatt i juni har bare skjedd en gang i Bodø. Det var i 1972, også da med 21.7 som nattens minimumstemperatur, sier Skjervagen.

Det var fint vær i store deler av landet natt til mandag. Dette bildet ble tatt under mandagens soloppgang på Kilværet i Nordland. Foto: Lisbeth Mikkelsen

Rekorden ble med andre ord tangert.

Men en annen rekord ble også satt på prøve.

En rekord som også ble satt de varme dagene i 1972.

– Stasjonen i Bodø hadde varmerekord i juni fra 30. juni 1972. Den var på 28.8 grader, forklarer statsmeteorologen.

– På lørdag denne helgen ble det målt 29 grader. Altså ble den gamle rekorden slått.

Sjekk klimaet der du bor Søk etter din kommune Søk etter din kommune Finn din kommune Oslo

Bergen

Trondheim

Lindesnes

Nordkapp

Veldig uvanlig

Hanne Heiberg, forsker i klimatjenesteavdelingen hos Meteorologisk institutt, kan ikke annet enn å konkludere med det åpenbare.

– Det er veldig uvanlig med tropenetter i Nordland i juni. Veldig sjeldent.

Men at skjedde for første gang på 50 år i Bodø peker på at det på generelt grunnlag blir varmere over hele kloden.

Sola står kanskje høyt på himmelen i Nord-Norge når det er sommer, men det er langt mellom tropenettene. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Sjansen øker selvfølgelig for tropenetter. Og vi ser at det er langt flere varmerekorder enn kulderekorder. Det er ganske stor forskjell også, forklarer Heiberg.

Hun legger til:

– Det er ikke noe tvil om at vi går varmere tider i møte og at sjansen for tropenetter og varmerekorder øker.

– Kan vi forvente flere varmerekorder utover sommeren?

– Jeg vil ikke si at vi kan forvente det. I løpet av sommeren pleier det å komme varme perioder og kaldere perioder. Det går opp og ned.

– Om det kommer en til varmeperiode i juli er ikke godt å si.

– Men de som har ferie sent på sommeren trenger ikke å ta sorgene på forskudd, det kan komme flere perioder med varme?

– De trenger ikke ta sorgene på forskudd, nei. Det kan komme mer varme. Nå er det også varmt selv om det er skyer mange steder. Hvis det blir sol kan det bli enda varmere.