Torsdag 12. mars var siste gang 10.-klassingene ved Saltvern skole i Bodø var på skolen. Dagen etter ble samtlige skoler i Norge stengt for å hindre spredning av koronaviruset.

Etter nesten to måneder med hjemmeskole, skal de nå tilbake til klasserommene. Mandag åpner skolene for de store elevene, fortalte statsminister Erna Solberg torsdag. Da har elevene i 1. til 4.-klasse vært tilbake på skolen i to uker.

– Jeg gleder meg veldig, jeg har savna klassen min, sier Kaja Arntzen (16) i 10C ved Saltvern skole.

Åtte uker med hjemmeskole er nok. Å sitte foran datamaskinen på rommet har til tider vært kjedelig, selv om hun sier at lærerne har vært flinke.

– Det har vært litt kjipt. Det sosiale gjør skolen mye morsommere. Å møte folk, snakke med venner og gjøre skolearbeid sammen.

Kaja Arntzen gleder seg til å komme tilbake på skolen. Å få være sammen med klassen sin før ungdomsskolen er over, er viktig for flere av 10.-klassingene. Foto: kåre riibe ramskjell / nrk

Også klassekamerat, Edda Sofie Sagatun Kristjánsdóttir (15), gleder seg.

– Det blir fint å se alle igjen, høre at folk snakker i gangene. Det er mange venninner jeg ikke har sett på lenge.

Edda Sofie Sagatun Kristjánsdóttir sier hjemmeskole har gjort henne bedre i data, men gleder seg veldig til å møte opp på skolen mandag. Foto: kåre riibe ramskjell / nrk

Det positive med hjemmeskole er at hun er blitt bedre i data, men nå er det på tide å komme tilbake. Spesielt siden hun går i 10. klasse.

Vil tilbake før ungdomsskolen er over

Siste år på ungdomsskolen ble ikke slik de hadde tenkt. Nå er de glade for å få den siste tida av ungdomsskolen, sammen.

– Det er det viktigste med å få komme tilbake. Det er mange jeg ikke kommer til å se igjen og ikke kommer til å møte på en god stund. Jeg vil oppleve siste del av 10. i lag med de andre, sier Kaja.

Det siste 17. mai-toget på ungdomsskolen ble det ingenting av. Nå håper de på en fin vitnemålsutdeling i juni.

Læreren gleder seg også

Sissel Horsdal er lærer i 10C på Saltvern skole. Beskjeden fra statsministeren i dag, har hun ventet på.

– Vi merker at det begynner å bli nok. Både vi lærere og elever er litt understimulert. Vi trenger og møtes å være i lag. Særlig jeg som har 10. klasse. Vi trenger å få en god avslutning på ungdomsskolen.

Lærer Sissel Horsdal ved Saltvern skole i Bodø gleder seg til å ta imot elevene på mandag. – Selv om det har fungert veldig godt med hjemmeskole, er det ikke det samme, på langt nær. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / nrk

Horsdal sier hjemmeskole har vært spennende. Faglig har det gått over all forventning, men nå er det på tide å ta hverdagen tilbake.

– Det beste blir å møtes. Skolen er viktig for læring ikke bare det faglige og boklige, men også det sosiale. Det har det vært for lite av. Jeg har savna elevene mine så mye at jeg nesten ikke kan beskrive det!

Nå vil hun gjøre sitt for at elevene skal få en god avslutning på ungdomsskolen. Hun sier at flere elever har vært bekymra for at de ikke skal få møtes mer. Neste år begynner de på videregående. Det betyr ulike skole. Noen flytter også fra byen.

Kaja og Edda gleder seg til mandag. Begge er spente på om elevene klarer å overholde regelen om én meters avstand. Å få på plass rutinene igjen blir bra. Mange har slitt med å stå opp.

– Vi har nok ligget litt for mye i senga. Det blir greit å komme seg opp, kle på seg noen ordentlige klær og møte folk igjen, sier Kaja.