Vil straffe miljøverstingane

Dei største cruisehamnene i Norge er einig om ein modell for å berekne korleis skipa påverkar miljøet, skriv Molde og Romsdal hamn i ei pressemelding. Målet er at dei mest miljøvennlege skipa skal betale mindre for å ligge i hamn, mens verstingane må betale meir.