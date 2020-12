Vil samlokalisere lensmannskontor

Politiet vurderer å samlokalisere lensmannskontora for Ytre Sunnmøre i Myrvåg, skriv Vestlandsnytt. Der skal lensmannen i Hareid og Ulstein, og lensmannen i Herøy, Sande og Vanylven halde til. Politiet meiner det vil styrke kontora å vere under same tak, men understrekar at forslaget ikkje er ei samanslåing fordi dette ikkje skal endre ansvarsområde eller organisatoriske forhold for dei to lensmannskontora. Kontora skal også framleis ha kvar sin lensmann.