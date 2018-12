Utvider tjenestetilbudet

Fiskerikompetanse AS i Ålesund kjøper Atlantic Regnskap og Økonomi AS. Terje Notøy, daglig leder i Fiskerikompetanse ser på oppkjøpet som et ledd i å bygge en større organisasjon med flere ansatte, for å stå bedre rustet som tilbyder av et bredt spekter av tjenester. Oppkjøpet vil ikke endre lokasjoner eller tilhørighet til ansatte, og selskapene drives videre under egne juridiske navn.