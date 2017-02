Trur på ny og betre veg

Samferdselsutvalet vil ha fortgang i arbeidet med reguleringsplanen for fylkesveg 60 mellom Grodås og fylkesgrensa. Vegstrekninga ligg i Sogn og Fjordane, men Møre og Romsdal har tatt ansvaret for reguleringsarbeidet. Ordføraren i Volda, Jørgen Amdam, (her saman med Svein Sunde i Gode vegar) har tru på at ein ny og betre veg vil sjå dagens lys. Amdam meiner det styrkar sjansen om vegen blir statleg.