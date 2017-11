Tror ikke ulykka var arrangert

Fire personer ble arrestert etter en bilbrann i Sula natt til torsdag fordi politiet mente ulykka var konstruert. Fredag morgen melder Sunnmørsposten at politiet nå tror det er mer sannsynlig at den ene bilen skulle hjelpe den andre etter at den kjørte inn i en lyktestolpe. De tror også det er snakk om ruskjøring, men de tror ikke ulykka var arrangert.