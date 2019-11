Tre feilfrie skytingar

Synnøve Solemdal frå Tingvoll IL hadde tre feilfrie skytingar under fellesstarten for kvinner frå Sjusjøen i dag. Dessverre blei det to bom på siste runde og Solemdal enda til slutt på ein 23.-plass. Italienske Dorothea Wierer vann løpet.