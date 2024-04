Toppscorer til Volda

Toppscorer i 2. divisjon (avd. 2) Bertine Sundby Lunde er ny spiller for Volda, opplyser Volda Håndball. Hun spiller både ving og back.

Lunde har banket inn 159 mål for Fredrikstad 2, og står registrert med 17 juniorlandskamper, hvor hun flere ganger har blitt kåret til Norges beste spiller. Hun gleder seg til å komme til Volda.

– Jeg har fått et godt inntrykk av klubben, og føler dette er et bra steg for meg. Jeg gleder meg til å spille for Volda, og å møte den nye gjengen, forteller hun til den nye klubben.