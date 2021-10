To gutter stanset med stjålet ATV

To unge gutter blei i ettermiddag stanset av politiet etter at de skal ha stjålet og kjørt en ATV i Sula. Kjøretøyet tilhører Langevåg Idrettslag og det var de som meldte fra om saken. Politiet fikk etter en stund tak i ATV'en og guttene og fikk varslet foreldrene. Politiet sier at ingen skal ha blitt skadet i hendelsen. De vil nå vil følge opp saken videre for å finne ut hva som skjedde.