Tiltalt for misbruk av stillinga si

Ein romsdalsmann i 30-åra er tiltalt for å ha misbrukt stillinga si til å forgripe seg mot to unge jenter. Overgrepa mot den eine jenta skal ha pågått i over eitt år, og han er også tiltalt for å ha filma overgrep.Mannen var ungdomsleiar for jentene, og har ifølgje politiet utnytta tillitsforholdet dei hadde til han. Saka mot han kjem opp i tingretten i mars.