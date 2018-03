Tester ut på Årø og Vigra

Ved fire flyplasser på Sør- og Vestlandet tester Norwegian nå ut en avgift for reisende som er villig til å betale for å få komme først inn i flyene. Den nye ordningen er innført på flyplassene i Ålesund og Molde, samt i Haugesund og Kristiansand. Ifølge nettavisen Flysmart24 får reisende som ønsker det, muligheten til å betale rundt fem euro, i underkant av en femtilapp, for å få prioritet ved ombordstigning i flyene.