Tar advokat for å få pressestøtte

Nettavisa nett.no med hovedkontor i Fosnavåg i Herøy har engasjert advokat etter at de fikk nytt avslag på søknaden om pressestøtte i forrige måned. Redaktør Kjetil Haanes mener avslaget undergraver muligheten for å lage kvalitetsjournalistikk. Mari Velsand i Medietilsynet sier til Medier 24 at de ikke vil kommentere saken før klagen er ferdig behandlet.