Tafjord er nominert til pris

Tafjord Kraftvarme med samarbeidspartnere er nominert til innovasjonspris hos CEWEP, den europeiske organisasjonen for energigjenvinning. Nominasjonen gjelder TINE-anlegget i Ålesund, som er et prosjekt der det er brukt teknologi for å konvertere fjernvarme til damp. Hvem som blir tildelt prisen blir avgjort på en ergigjenvinningskonferanse i Bilbao den 20. september.