Statoil-kontrakter til fem rederi

Statoil tildeler kontrakter for sju fartøyer til Solstad Farstad, Havila, Skansi Offshore, DOF og Ugland. Samlet kontraktsverdi er på 3,1 milliarder kroner. Alle fartøyene vil bli utstyrt med hybrid batteridrift og mulighet for å benytte landstrøm. Direktør for Felles driftsstøtte i Statoil, Philippe F. Mathieu, sier at de ser fram til et langsiktig samarbeid med rederiene.