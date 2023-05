Sju av 26 ordførarar er ikkje med på nynorsk-opprop

Sju av 26 ordførarar i fylket har ikkje skrive under på eit nytt opprop som krev like vilkår for nynorsk- og bokmålselevar. Noregs Mållag har bede ordførarane om å støtte eit krav om at læringsressursar laga for bruk i skulen også skal vere på nynorsk. Vestnes, Sunndal, Smøla, Molde, Kristiansund, Averøy og Aure er ikkje på lista der ordførarar frå 120 kommunar har signert.