NVE har i ettermiddag justert opp farenivået til raudt for Veslemannen i Rauma. Og oppgangstider for Ulstein Group gir plass til nye lærlingar for første gong på tre år. Programleiar Bibbi Kjølås presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.