Sjå TV-sendinga 2055

Tore Ellingseter presenterer mellom anna saka om at bønder i Gudbrandsdalen kjempar for å berge slakteriet på Otta, som Nortura vurderer å legge ned. Også bønder i indre Romsdal brukar slakteriet på Otta, og dei fryktar for dyrevelferden om dyra skal transporterast enda lenger.