Satsar på Øyriket

Kommunane Aukra, Midsund og Sandøy satsar enda sterkare på å profilere seg som Øyriket. Destinasjonselskapet Visit Nordmøre og Romsdal har tatt over ansvaret for å marknadsføre dei tre øykommunane som reiselivsmål. Jan Sverre Sivertsen er tilsett for å vidareutvikle prosjektet dei tre neste åra. 5. oktober blir alle reiselivsaktørane i området invitert for å diskutere prosjekt som kan auke besøka til øykommunane.