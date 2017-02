Rederi må betale erstatning

Et fiskebåtrederi i Giske dømt til å betale i overkant 400 000 kroner i erstatning til en tidligere stuert. Under en kontroll ble mannen tatt med hasj i blodet, og senere også for smugling av mindre mengder tobakk. Dette førte til at rederiet gav mannen sparken, men uten å gi han beskjed om dette før flere måneder senere.Retten er kommet til at oppsigelsen i første omgang var usaklig, og rederiet må derfor betale lønn for et halvt års tapte arbeidsinntekter.