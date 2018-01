Pris til ProtoMore Innovasjonslab

Molde-bedriften ProtoMore Innovasjonslab fikk i dag «Made in Norway-prisen» for Midt-Norge. Det er Avinor som deler ut prisen for å løfte fram verdiskapere blant mer enn 1000 bedrifter i Norge. ProtoMore får nå massiv markedsføring nasjonalt i ukene framover og om ei uke er de en av fem kandidater til den nasjonale prisen.