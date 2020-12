Pris til Cato Innerdal

Cato Innerdal som er kommuneoverlege i Molde, vant Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2020. Det ble kjent i det pågående landsstyremøte for Legeforeningen. – Det er utvilsomt en stor ære å få tildelt en slik pris, sier Innerdal i et innlegg på sin egen Facebook.