Pris for Habil

Røde Kors i fylket har fått læringsprisen 2018 for prosjektet sitt Habil. Habil er både eit integrerings- og trafikksikkerheits-prosjekt der ungdom kan få hjelp til øvingskøyring med bil. Terri Senior i Røde Kors besøkte morgonsendinga til NRK Møre og Romsdal med programleiar Bibbi Kjølås i dag tidleg. Der fortalde ho at tilbodet er så populært at dei jobbar med å utvide det. Høyr innslaget.