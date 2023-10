Politiet leitar no med hund, drone og mannskap i området Nesaksla – Romsdalseggen.

– Vi skal ta mest mogleg bilde og leite med hund for å sjå om det kan vere noko spor etter ho, seier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen.

Blei kontakta i juli

Spanske styresmakter kontakta politiet i slutten av juli om den sakna kvinna.

– Vi har gjort ein del undersøkingar, både vi og spansk politi, for å finne spor på kor ho hadde vore. Den siste sikre plassen vi veit ho har vore er på eit hotell i Åndalsnes, og så er det opplysningar som tydar på at ho hadde planar om å gå Romsdalseggen, seier Skorpen-Trøen.

Det er først i det siste at dei fekk opplysningar om at ho hadde planar om å gå den populære turen over Romsdalseggen, fortel politiinspektøren.

No gjer politiet undersøkingar for å finne ut om ho har gått fjellturen, og om ho har vore utsett for ei ulukke.

Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Roar Strøm / NRK

Høyrer med publikum

Ifølge opplysningane til politiet skal kvinna ha vore aleine på noregsferie.

– Vi går ut for å undersøke med publikum om nokon kan ha sett ho, og som kan bekrefte eller avkrefte om ho har gått turen – og som kan hjelpe oss å vite kor vi skal leite, seier Skorpen-Trøen.

Kvinna er 75 år, truleg kledd med skaut på hovudet og med vandrestav, opplyser politiet.