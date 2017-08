Politiet jakta på ein mann som skal ha rana ein raud Volvo. Klokka 20.40 opplyser politiet at mannen er pågripen. Dei fekk stansa bilen med spikarmatte. Mannen skal vere uskadd.

Bilføraren nekta å stanse for politiet og det har pågått ei biljakt i Fræna.

Til rbnett seier politiet at mannen ikkje brukte våpen for å rane til seg bilen på Tornes. På twitter skreiv politiet at mannen er farleg, men operasjonsleiar Ole Wulvik sa etterpå til avisa at det ikkje er mannen som er farleg, men køyringa hans.

Til VG opplyser politiet at mannen først køyrde ein annan bil og at dei prøvde å stanse han på grunn av høg fart i ei sone med låg fartsgrense. Mannen nekta å stanse, køyrde vidare og skal deretter ha krasja. Det var etter det at han tok den raude Volvoen frå ein kvinneleg bilist.