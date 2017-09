Pilot-streik trappes opp torsdag

Det er brudd i SAS-meklingen og to piloter er tatt ut i streik. Meklingen mellom pilotene og SAS fortsatte på overtid etter at fristen utløp ved midnatt natt til mandag. I dag tidlig ble det klart at det ble brudd mellom SAS og LO-forbundet Norsk Flygerforbund og Parat-foreningen SAS Norge. Foreningene har en opptrappingsplan som innebærer at alle norske SAS-flygere tas ut i streik fra torsdag.