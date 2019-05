Øverlandsvatnet blir tørrlagt

I sommar skal Molde kommune renovere og forsterke demninga i Øverlandsvatnet, skriv kommunen i ei pressemelding. Det fører til at vatnet må bli tømt, og at delar av turvegen rundt vatnet blir utilgjengeleg. – Det skal vere større tryggleik for at dammar ikkje skal bli øydelagde på grunn av istrykk og jordskjelv, seier Bjarne Koppen i Molde Vann og Avløp KF i pressemeldinga.