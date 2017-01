Opptur for næringslivet i Halsa

2016 blei eit rekordår for nyetableringar i Halsa.

Aldri før har det vore så stor pågang på hoppid.no-fondet. Kommunen satsar på næringsutvikling og ser gode resultat etter at det i 2015 blei tilsett dagleg leiar i Halsa Næringsforening. No er lokalt næringsliv prega av stødig drift, vekst og utvikling skriv kommunen på sine heimesider.