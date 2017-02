Det hele startet torsdag kveld, med premiere på George Bizets opera, Perlefiskerne. Perlefiskerne er en av George Bizets mest kjente operaer og den spiller fortsatt på følelser vi også kan kjenne oss igjen i dag, over 150 år etter den ble uroppført i Paris.

Her kan du se hele programmet i Operafestuka i Kristiansund

10.000 publikumere

Operasjef Line Lønning Andersen har uttalt at forhåndssalget har vært bra og hun tror det er mulig å runde det magiske tallet på 10.000 publikumere.

Ifølge Torbjørg Ness, som har stått i kafeen på operahuset i snart 30 år har operagjestene endret litt stil, men det er fortsatt stas å se operaforestillinger.

– Klart det er en fest, det er jo operafestukene, sier Torbjørg Ness

Det blir opera rundt om i hele byen: på Varden, i Knudtzonlunden, kafeer, restauranter, kirke og Nordic Light. Foto: Roar Halten / NRK

«La Bohème».

Videre på programmet under operaukene er det fredag kveld premiere på Giacomo Puccinis «La Bohème». Puccinis udødelige mesterverk La Bohème er den gripende historien om de unge, fattige kunstnerne som kjemper for kunsten, kjærligheten og for å overleve.

Operaen skal iløpet av Operafestukene avvikle nesten 60 små og store forestillinger.