Nordmøring dømt for overgrep

En mann i 50-åra er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i 120 dager for å ha begått et seksuelt overgrep mot samboeren men hun sov. Han har også filmet hendelsen som viser at samboeren sov, står det i dommen. Mannen var også tiltalt for å ha slått samboeren ved to anledninger, men ble frikjent for det fordi retten ikke har funnet det bevist.