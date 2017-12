To dager til ende har Nikka Myren Grønning, som fylte 101 år lørdag, feiret. Søndag ettermiddag var ei god blanding av familie, venner og naboer bedt i selskap på Myra i Valldal.

101-åringen er forkjemper for at eldre må få bo hjemme så lenge de klarer og få bidra som ressurspersoner. Foto: Sissel Beate brunstad / NRK

Og jubilanten har selv kokkelert, med god hjelp av sønnen Jon. Det har blitt både krumkaker og flatebakkels.

– Jeg har laget noen sorter. Han Jon har lest oppskrifta og sett på vekta. Så har jeg laget sjokoladeboller – ungene likte det fole godt, sier Nikka.

101-åringen hører godt, men synet er ikke så bra lenger. Derfor er det godt at sønnen bor like ved slik at han kan hjelpe henne litt.

Gjestene fikk servert hjemmelaget sylte i tillegg til spekemat, bakelse, krumkaker og sjokoladetopper. Selskapet ble holdt i huset til sønnen som bor like ved. Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

– Han ser etter at jeg har slukket om kvelden, og at det er lys igjen om morgenen. Det er fole kjekt for meg.

For sikkerhetsskyld har hun alarm. Men den er hun glad hun har sluppet å bruke.

Liker godt å være ute

Enten det er bursdagsfeiring eller ikke prøver hun å få seg en tur til postkassa hver dag.

Nikka har laget sylteflesk til dagen sin. Den første runden vil forsvinne så hun skal lage mer til jul. Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Det er ca tre hundre meter hver vei, og da har hun rullator å støtte seg til. Den turen gjør godt, men nå har det kommet snø, og det har sinket henne.

– Nå etter at snøen har kommet har jeg ikke vært ute. Jeg blir litt stiv og støl når jeg ikke får tatt turen min.

Hun prøver bevisst å passe seg, slik at hun ikke bryter noe på glatta.

– For da er det gjort, hvis man stivner helt til.

Nikka Myren Grønning sammen med oldebarna Petter (6) og Nelia (3). Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Og det kan ikke 101-åringen som bor alene i et stort hus gjøre. For å gjøre det litt enklere for seg selv har senga blitt flyttet ned i førsteetasje slik at alt er på et plan. Det er viktig, for hun er opptatt av å få bo hjemme i huset sitt, og sier at det holder henne gående.

– Tenk hvor heldig jeg er som får bo hjemme. En gang i uka kommer de slik at jeg får dusje og vasket gulvene mine. Hvis jeg skulle sitttet på et hjem og sett i veggen – da tror jeg ikke at jeg hadde blitt gammel, sier Nikka.

Nyter hver dag

Hun nyter dagene når hun kan koke seg en god kopp kaffi og høre på litt radio, og gjerne få noen barn, barnebarn eller venner på besøk. En av de som tar turen innom er Linda Myren.

Linda Myren er en av naboene til Nikka og var søndag med for å feire jubilanten. Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Hun synes hun er heldig som har Nikka i nabolaget.

– Hun husker alt fra langt tilbake, men i tillegg er hun interessert i alt som skjer nå også. Så vi har et forbilde i henne som er helt unikt, sier hun.

101-åringen selv koser seg i selskap. For kroppen føles bra, og hun kan av og til sove hele tolv timer om natta.

– Kanskje jeg får leve et år til, det er ikke godt å vite det, sier Nikka.