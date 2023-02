Statsminister Erna Solberg klipte båndet med gullsaks servert på fløyelspute, og et halvt dusin kamera knipset i vei. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum roste Innovern opp i skyene. Den lille munnbindfabrikken i Sykkylven fikk en pangstart da pandemien brøt ut.

Men varme ord fra politikerne var ikke nok til å holde maskinene i gang. Tross i all ros og snakk om beredskap hjemme i Norge: torsdag blir Innovern mest sannsynlig lagt ned.

Utkonkurrert

Innovern ble etablert under Smittevernproduksjon AS i Sykkylven kort tid etter at koronapandemien brøt ut i mars 2020.

Etter de storfine besøkene fra politikerne kom den første store bestillingen. Bedriften fikk kontrakt på å levere 20 millioner munnbind til norske sykehus.

Men når det akutte behovet og mediestormen om beredskap har stilnet, ble det også stille på fabrikken i Sykkylven. Konkurransen fra utenlandske aktører på anbudene staten har lagt ut har blitt umulige å slå for den norske bedriften.

Dette er Innovern Ekspandér faktaboks Innovern er en produsent av smittevernutstyr i Sykkylven som ble etablert kort tid etter koronapandemien brøt ut i Norge i mars 2020.

Da produksjonen var på topp hadde bedriften 22 ansatte som da gikk en to-skiftsordning.

Kapasitet til å produsere 200 000 munnbind per dag.

Har levert 25 millioner munnbind til norske sykehus og andre bedrifter.

I april fikk de en bestilling på 27 millioner munnbind med en tidsfrist på fire måneder. Det mente bedriften var urimelige vilkår, og at anbudet var skreddersydd for kinesiske produsenter.

Ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har det vært et mål at et nytt system for anbudene skal på plass, et system som skal skjerme norske virksomheter.

– Når slike avtaler kommer på plass, kan bedrifter som Innovern få levere til staten framover, sa Vedum til NRK i januar 2022.

Det kommer trolig ikke til å skje, torsdag har Innovern en generalforsamling der det trolig vil bli klart at bedriften legges ned.

Gode ord holdt ikke

Da Trygve Slagsvold Vedum var på besøk hos Innovern under valgkampen i 2021 kalte han blant annet bedriften et eksempel på god nasjonal beredskap og lovet langt på vei en endring i beredskapsplanen dersom de skulle vinne valget.

– Tyskland gjør det, Finland gjør det. De har hatt en helt annen beredskapstenkning, og de EU-medlemmer. I Norge må vi også tenke på hvordan vi skal sikre vår befolkning, sa Vedum til NRK i august 2021.

Da var han og partiet i opposisjon til Solbergs regjering.

Men nå som bedriften ikke vinner anbud fra staten og trolig blir lagt ned, ønsker ikke Vedum å stille til intervju om saken.

Innovern i Sykkylven har fått besøk av flere kjente fjes etter at pandemien brøt ut i mars 2020. Her får daværende statsminister Erna Solberg (H) servert gullsaks på fløyelspute for å åpne fabrikken. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var på besøk under valgkampen høsten 2021. Da gikk han langt i å love en endret beredskapsplan som som vernet om norske produsenter av smittevernutstyr. Foto: SISSEL BRUNSTAD / NRK Sylvi Listhaug (Frp) var på omvisning i Sykkylven i 2022. Hun benyttet muligheten til å kritisere Vedums innsats for å beholde beredskapen her til lands. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Erna Solberg (H) var til stede under åpningen av Innovern og sier dette i en e-post til NRK:

– Det er selvfølgelig leit dersom et kompetansemiljø og gode arbeidsplasser nå blir borte fra Sykkylven. Innovern var et flott initiativ og bidro til at vi klarte oss bedre gjennom pandemien. Det fortjener de en stor takk for.

Etterlyser politikerne

– Det er mangel på respekt fra politikerne, lyder den klare dommen for en av gründerne bak Innovern, Lars Einar Riksheim.

Han er skuffet over at det ikke er gjort endringer i beredskapsplanen.

Lars Einar Riksheim mener politikerne burde tatt tak i systemet slik at fabrikker som hans kunne overleve. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Like skuffet er han over at politikerne som skrøt initiativet opp i skyene nå ikke vil uttale seg om saken, hverken til han eller til mediene.

– Vi satte i gang etter oppfordring fra myndighetene. For å hjelpe til når landet sto i en krise, fortsetter Riksheim.

Bedriften har strekt tiden og holdt maskinene ved like lenge nok, mener gründeren og forteller at de ikke ser noen hensikt med å fortsette, med mindre myndighetene viser interesse for produksjon av smittevernutstyr i Norge.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) sitt svar Foto: Senterpartiet Ekspandér faktaboks Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal fra Senterpartiet, Jenny Klinge, sier partiet hennes forstår godt at de er frustrerte på fabrikken i Sykkylven – en sak hun sier hun har vært veldig interessert i. Hun skryter av Innovern som satset og sier partiet jobber for en jevn, nasjonal produksjon av medisinsk utstyr. – Men pris kommer alltid til å bety noe. Om prisdifferansen er for stor, kommer det til å være vanskelig å være norsk uansett, sier Klinge. Hun sier det er trist at Innovern nå trolig kommer til å slukke lyset for godt, og sier det er vanskelig å finne ut hvor problemet ligger – om det er det norske regelverket for offentlige anskaffelser, internasjonale hinder i regelverkene i EU eller problem med praksisen til de innkjøpsansvarlige i helseforetakene. Noe konkret for å hjelpe bedriften i Sykkylven kan hun ikke love. – Det er trist at det er Innovern som må bli saken som gjør at vi ser skikkelig på offentlige innkjøp og beredskap. De har vært en prøvekanin som viser at der ikke er noen quick fix, sier Klinge.

Ordføreren skuffet

Odd Jostein Drotninghaug (Sp) er ordfører i Sykkylven kommune og har jobbet iherdig for en endring i beredskapsplanen. Han er skuffet og overrasket over at Innovern nå trolig må legges ned på grunn av konkurranse fra utlandet.

Odd Jostein Drotninghaug forteller at han har prøvd det han kan for å redde den lokale bedriften som nå trolig legges ned. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Hele Norge var opptatt av at vi hadde egen produksjon av smittevernutstyr. Når vi endelig får folk til å sette i gang med produksjon av det glemmer vi tydeligvis veldig fort, sukker ordføreren etter nyhetene om at Innovern trolig legges ned.

Drotninghaug har jobbet på spreng for en endring i beredskapsplanen til ingen nytte.

– Jeg har ikke flere strenger å spille på, konstaterer han og forteller at han har vært i kontakt med både statssekretærer, stortingspolitikere og departementer.