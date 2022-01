Kasta seg rundt og starta munnbind-produksjon – no fryktar dei for framtida

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Då pandemien kom, blei det raskt mangel på smittevernprodukt. Man ville ha eigen produksjon i Noreg, og gründerar kasta seg rundt. No fryktar dei for framtida.

– Eg håpar berre det skal gå bra, men det veit vel ingen av oss, seier Annlaug Waldeck.

Ho jobbar med produksjon og pakking av munnbind hos Innovern. Det var den fyrste fabrikken i landet som fekk i gang produksjon av smittevernutstyr 2020.

Den nystarta bedrifta fekk kontrakt på å levere 20 millionar munnbind til norske sjukehus.

Statsminister Erna Solberg hylla initiativet då ho opna fabrikken. Sidan har produksjonen gått for fult.

2020: Dåverande statsminister Erna Solberg (H) opna fabrikken til Innovern i 2020. Noreg hadde mangel på munnbind, og bedrifta fekk ein stor kontrakt med norske sjukehus. Foto: Tommy Rasmussen

I fjor var tidlegare helseminister Bent Høie og senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum samstemte:

Noreg bør ha langsiktig produksjon av smittevernutstyr for å sikre beredskapen i framtida.

Likevel lever desse bedriftene i uvisse.

I fjor måtte Asap Norway i Skien permittere tilsette. No kjempar dei for å behalde arbeidsplassane.

SMITTEVERN: Før pandemien var det ikkje produksjon av smittevernutstyr i Noreg. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Med dei reglane som styrer offentlege innkjøp i dag, taper dei norske fabrikkane i konkurranse mot kinesiske produsentar.

– Om du samanliknar med import frå Kina så er vi for dyre. Men det er klart at det er også ein kvalitet inn i dette og vi har et helt anna kvalitetsprodukt. Det kan vi dokumentere, seier Lars Einar Riksheim.

Han er ein av gründerane bak bedrifta. Om dei ikkje får nye kontraktar innan kort tid, fryktar han at dei må legge ned produksjonen.

GRÜNDER: Lars Einar Riksheim var med på å starte opp Innovern for snart to år sidan. Han seier dei er usikre på framtida. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Meiner regjeringa somlar

Sidan starten av pandemien har Innovern sin produksjon vore basert på ein beredskapsordre frå staten. Denne ordren gjekk ut før jul, sidan har ikkje dei høyrt noko.

– Staten var involvert og frampå for å få dette i gang. No derimot ser det ut til at dei kan få store problem om ein ikkje får opp farta og sørgjer for å forlenge avtalane, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug.

Frp: Leiaren i Framstegspartiet, Sylvi Listhaug, er kritisk til korleis Støre-regjeringa har behandla dei verksemdene som lagar munnbind og anna smittevernutstyr. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

No fryktar ho at kompetansen og beredskapen som er bygd opp i Noreg sidan 2020 skal forsvinne. Ho meiner regjeringa jobbar alt for sein, og ikkje har prioritert saka.

– Trygve Slagsvold Vedum var her like før valet og snakka om at han ville behalde denne beredskapen. No må han få ting på plass, seier Listhaug.

UROA: Sylvi Listhaug meiner regjeringa burde jobba raskare for å sikre framtidig produksjon av smittevernutstyr i Noreg. Ho er redd kompetansen som er bygd om skal forsvinne før Regjeringa får lyst ut nye kontraktar. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vil skjerme norske fabrikkar

Finansminister Vedum seier regjeringa har fremma eit forslag for Stortinget om at staten skal inngå beredskapsavtalar med norske selskap.

– Listhaug har vore minister for både beredskap og folkehelse. Då ho hadde ansvaret gjorde ho ingenting med saka, seier Vedum.

Et system med beredskapsavtalar skal skjerme dei norske verksemdene mot konkurransen frå utlandet.

– Når slike avtalar kjem på plass, kan bedrifter som Innovern få levere til staten framover, seier han.

JOBBAR MED SAKA: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) seier regjeringa vil lage eit system der ein gjennom beredskapsavtalar kan sikre norsk produksjon. Eit forslag om dette er no under handsaming i Stortinget. Foto: WILHELM SVERDVIK / nrk