Mottok miljøprisen

Sødahlhuset på Åndalsnes mottok Møre og Romsdal sin mijøpris for 2018 under åpninga av fylkestinget i dag. Sødahlhuset som ble åpnet i 2012, er en kafé i sentrum av Åndalsnes med kortreist og bærekraftig mat. Sødahlshuset ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2017. Mari Melbø Rødstøl sa under takketalen at miljø og klima er svært viktig for det arbeidet som kafeen driver.