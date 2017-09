Mørenett flytter arbeidsplasser

Hovudkontoret for Mørenett på Søre Sunnmøre blir flyttet fra Ørsta til Dragsund i Herøy. Det er klart etter en ekstraordinær generalforsamling i Tussa Kraft AS onsdag, melder Sunnmørsposten. Det har i lengre tid vært signalisert at Mørenett vil samle virksomheten sin i på ett sted.