Møbelprodusent får designpris

Nesten 300 søkte til årets DOGA-merke. Av 49 utmerkelser stikker møbelprodusenter Fora Form i Ørsta av med tre av dem.

– Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser, til Pressenytt.

Fora Form og møbeldesigner Lars Tornøe mottar DOGA-merket for «Kvart», et fleksibelt konferansebordkonsept ment for eksportmarkedet. Innen 2020 skal konseptet bli det største volumproduktet innenfor bordkolleksjonen til Fora Form. Foto: Fire Grader

De prestisjefylte utmerkelsene deles ut til Fora Form og designpartnerne Runa Klock, Lars Tornøe og Anderssen & Voll onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

– Vi er selvfrøglelig utrolig glad for å ha fått tre utmerkelser samme år og synes det er en veldig sterk prestasjon. Vi er kjempestolte over at vi har jobbet med såpass dyktige norske designere, sier Jeanette Løining i Fora Form til NRK.

Både lokal produksjon og designer

En av utmerkelsene går til serien «Root» som ikke bare er produsert lokalt, men også designet av en lokal designer. Møbeldesigner Runa Klock fra Sjøholt i Ørskog har hentet inspirasjon fra naturen og røttenes vakre kurver. Serien som nå mottar DOGA-merket 2017 består av seks bord i forskjellige former, størrelser og høyder som utfyller hverandre og kan brukes alene eller i kombinasjon. Det er første prosjektet Fora Form og Klock har samarbeidet om.

– Det er veldig hyggelig. Fokus i år har vært samarbeid mellom designer og produsent og produktutviklingsavdelingen hos oss har i stor grad vært inne i løsningene og drevet dem fremover sammen med designerne. Vi er veldig fornøyd med resultatet og samarbeidet underveis, sier Løining.

Det vanker også et DOGA-merke på stolen «Camp», som ble lansert under Stockholmsmessen i februar 2017. Den er utviklet i samarbeid med Anderssen & Voll og er en del av Ørsta-bedriftens satsing på eksportmarkedet. Foto: Fire Grader

Juryen trekker fra at designet «er en vellykket variasjon over det klassiske, enkle sidebordet. Inspirasjonen fra treets røtter er subtilt håndtert i det enkle understellet, og den bevisste materialbruken gjør at dette er bord som vil tåle tidens tann og eldes med verdighet.»

Fora Form får også utmerkelse for et fleksibelt konferansebordkonsept, og en stol.

Også pris til Ulstein Power & Control

Ulstein Power & Control ble allerede i forrige uke bekreftet som mottaker av DOGA-merket 2017 samtidig som de ble nominert til det aller gjeveste Hedersmerket.

Onsdag kveld ble denne siste prisen tildelt Oslo Bysykkel og MakersHub.