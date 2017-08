Michelsen om cuptrekningen: – Molde er storfavoritter

MIDTBANESPILLER: Amidou Diop ble nylig solgt fra Molde til Kristiansund. Foto: Roar Halten / NRK

– Hjertet mitt brenner for Kristiansund nå og jeg vil vinne med de, sier Amidou Diop (25), som nylig meldte overgang fra Molde FK til Kristiansund BK.

Onsdag ble det klart at fylkesrivalene møtes i kvartfinalen i cupen, og spilleren som populært blir kalt «Mido» gleder seg allerede til å møte gamle lagkamerater.

– Jeg tror det blir artig å spille den kampen og at det kommer mye folk. Det er et lokalderby og det er en viktig kamp for begge lag, mener han.

– Vi må stå sammen og kjempe sammen. Dette er en cupkamp og da handler det om å vinne akkurat den kampen, legger midtbanespilleren til.

Molde best forberedt

VENNER: Ole Gunnar Solskjær og Christian Michelsen er både trenerrivaler og gode venner. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Kristiansund og Molde har lenge hatt et godt samarbeid seg imellom, og spesielt etter at kristiansunderen Ole Gunnar Solskjær tok over roret i MFK.

Samarbeidet har blant annet sikret KBK flere Molde-spillere på låm gjennom årene, men det kan virke som lagene nesten kjenner hverandre for godt til tider.

– Det er ingen andre lag som har vært så godt forberedt på oss, som det Molde var. Det er det eneste tapet vi har hatt på hjemmebane i år, forteller Kristiansund-trener, Christian Michelsen, som er god venn med Solskjær.

– Vi snakket knapt sammen før første serierunde, og nå snakker vi sikkert ikke sammen før cupmøtet heller. Nei da, vi snakker jevnlig med hverandre og vi meldtes litt i går, forteller han.

– Molde er storfavoritter

Det er duket for folkefest når de to lagene møtes på Aker Stadion og Michelsen håper KBK-supporterne fyller borteseksjonen, som de gjorde på Lerkendal i forrige serierunde.

En rask kikk på tabellen avslører at Molde er i storform i toppen av Eliteserien, mens Kristiansund sliter i bunnen og for øyeblikket ligger på kvalifiseringsplass.

– Det blir en real utfordring for oss og Molde er storfavoritter, slår Michelsen fast.

Han har likevel troen på eget mannskap.

– Guttene har lyst til å spille den kampen og det kommer til å bli krig om plassene.