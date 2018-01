Meiner kommunar bryt lova

– Kommunane bryt både Friluftslova og Forvaltninglova når dei ikkje stoppar ulovlege stengsel for folk ute i naturen. Det seier Ingbjørn Bredeli i Forum for Natur og Friluftsliv i Møre og Romsdal. Dei har bede kommunane om å rydde opp i ulovlege adgang forbode-skilt, gjerde, bommar og fysiske hinder for ålmenn ferdsel i naturen, men har knapt fått respons.