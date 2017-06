Mange småveier kan kollapse

Flere fylkesveger i Møre og Romsdal er i så dårlig stand at det ikke er forsvarlig å drifte dem til neste vintersesong. Statens vegvesen har laget ei liste med 30 strekninger og behov for 75 millioner i investeringer. Lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim til Tidens Krav (krever innlogging) at hun er sjokkert, og karakteriserer tilstanden som en ren kollaps.