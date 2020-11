Mens mange må bytte lyspære både titt og ofte, har ekteparet Ove og Solbjørg Straumsheim ei som fortsatt er i full drift etter 102 år. Den er blant de eldste i landet - om ikke verden.

Lyspæra har vært til glede og nytte i seks generasjoner. Til og med Oves oldefar opplevde å se pæra lyse på stabburet.

– Her skal den henge så lenge den lyser for oss og våre etterkommere, slår Solbjørg fast.

VIRKER SOM DEN SKAL: Den 102-år gamle lyspæra skinner fortsatt sterkt. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

En av de eldste

Lyspæra kom til bygda etter at Sykkylven kommunale kraftlag var ferdig med utbyggingen av Riksheimfossen i 1918.

Elektrisitetsverket skapte litt av en revolusjon i bygda, som i dag er best kjent for møbelproduksjon og som skidestinasjon.

–Det må jo ha vært helt himmelsk å bare skru på en bryter istedenfor å gå og bære på en lampe som kanskje slukner, sier Solbjørg.

STRØM TIL BYGDA: Kraftverket ble bygd på dugnad i 1918. Foto: utlånt av Per Blakstad

– Høyst uvanlig

Lars Thue er professor ved BI og ekspert på energi og næringslivshistorie. Han synes lyspæren på Straumgjerde er høyst uvanlig.

– Den bør definitivt vises fram. Det er jo helt unikt.

Thue synes lyspæra burde stilles ut til glede for befolkningen i Møre og Romsdal.

– Det er jo kjempegøy. Den burde absolutt stilles ut under et flott glassmonter og lyse resten av livet til glede for befolkningen, slik at de kan fryde seg over at de i dag kan vasse i elektrisk strøm uten å bekymre seg, og se tilbake på den lange prosessen med kraftutbygging i dette landet.

Stabburet har i generasjoner blitt brukt til konservering og oppbevaring av mat, i dag bruker ekteparet Straumsheim det til oppbevaring av hagemøbler. Du trenger javascript for å se video. Stabburet har i generasjoner blitt brukt til konservering og oppbevaring av mat, i dag bruker ekteparet Straumsheim det til oppbevaring av hagemøbler.



Skal ikke virke i 100 år

Lyspærer regnes i dag som en forbruksvare, men slik har det ikke alltid vært. I 1924 møttes de største lyspæreprodusentene for å danne Phoebus-kartellet. Lyspærene som ble produsert på denne tiden virket rett og slett for godt, og lyste for lenge til at produsentene tjente penger.

Kartellet bestemte seg for at lyspærene kun fikk ha en levetid på 1000 timer, og bøtela de som produserte lyspærer med lengre levetid.

Det overrasker ikke eierne av den over hundre år gamle lyspæren.

– Det kan jeg godt forstå at de gjorde. Hvis de skulle vare i hundre år så var det ikke så mye å tjene på det, sier Solbjørg Straumsheim.

OVER HUNDRE ÅR MED STRØM: Stabburet på Ellinggarden på Straumsheim har hatt innlagt strøm i over hundre år. Straumsheimshornet i bakgrunnen. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Lysære med egen nettside

119 ÅR: Verdens eldste lyspære henger på en brannstasjon i Livermore, California. Foto: Wikimedia commons

Verdens eldste lyspære er femten år eldre enn lyspæra på Straumgjerde, og befinner seg på en brannstasjon i California.

Lyspæra har fått sin egen nettside der mennesker verden over i sanntid kan se om pæra fortsatt lyser. Så langt har 119-åringen overlevd tre webkamera, og har vært i drift i over en en million timer.

Ove og Solbjørg har så langt ikke opprettet en egen webside for lyspæra si, men de stolte eierne omtaler den som et klenodium.

– Hun bærer alderen med verdighet. Det er litt spesielt med sandblåst Osram-logo på glasset, sier Ove.