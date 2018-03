Lokalt mobbeombud

– Alle barn har rett til et trygt og godt miljø, og en barnehage og skole fri for mobbing. Derfor er det viktig at alle fylker får på plass egne mobbeombud, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Han ber fylkene om å få lokalt mobbeombud, som skal jobbe uavhengig av skoleeier. Ordningen skal finansieres med et spleiselag mellom fylkeskommunene og staten.